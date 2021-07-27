دفع  معاشات 3 ملايين متقاعد  في وكالات “كناب بنك”

للقضاء نهائيا على الطوابير على مستوى المراكز البريدية

-بطاقة بين بنكية وسحب للأموال 7/7 و24/24 ساعة لفائدة المتقاعدين

سيكون بإمكان أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من الحصول على معاشاتهم عن طريق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بدلا من القيام بطوابير طويلة على مستوى المراكز البريدية في مشاهد تتكرر على مدار السنة وبوجه أخص وأسوأ في المناسبات الدينية.

قالت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، أن إدارة المؤسسة فكرت في فئة المتقاعدين التي يفوق تعدادها الثلاثة ملايين ومائتي ألف متقاعد ومعاناتها كل مرة بسبب الطوابير اللامتناهية المسجلة بالمراكز البريدية خاصة في المناسبات الدينية، ما جعلها تفكر بتمكينها من التخلص من هذه المعاناة وضمها إلى قائمة زبائنها من خلال فتح حساب بنكي “حساب شيك” حتى تستفيد من معاشاتها من البنك على مدار سبعة أيام على سبعة وأربعة ساعة على أربعة وعشرين بعد تسليمها نسخة من دفتر الصكوك والبطاقة بين البنكية “CIB” لسحب المعاش من عبر كافة الصرافات الآلية الموزعة عبر التراب الوطني.

ويتكون الملف المطلوب من المؤسسة البنكية من ملىء استمارة خاصة بطلب فتح حساب بنكي ونسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ونسخة من بطاقة الإقامة.

ورغم الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بالتنسيق مع نظيرتها لبريد الجزائر من أجل التخلص من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها فئة المتقاعدين، وتمديد رزنامة صب المعاشات من الخامس عشر وإلى غاية السادس والعشرين من كل شهر بالاعتماد على أرقام الحسابات البريدية الجارية، إلا أن الظاهرة لا تزال تلقي بظلالها خاصة في المناسبات الدينية.

وتكلف معاشات المتقاعدين خزينة “CNR” صرف أزيد من إحدى عشر ألف مليار سنتيم في الشهر في وقت يعاني فيه الصندوق من عجز مالي يقدر بثمانية وستين ألف مليار حسبما أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في وقت سابق.