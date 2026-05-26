دقيقة من وقتك.. اغتنموا الفرصة في هذه العشر المباركة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر” العشرة من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. يعني أفضل صلاة فجر تصليها طول السنة، وأفضل جلسات ضحى تجلسها طول السنة، وأفضل تلاوة قرآن وذكر الله تذكره طول السنة. وأفضل صيام نافلة تصومها طول السنة، فيها يمكنك تثقيل ميزانك.

عشرة ذي الحجة أيام ولا كنوز الدنيا تعوض ساعة واحدة فيها، أيامها لا تحسب بالساعة ولا بالليلة ولا باليوم، ولكن بالدقيقة بل بالثانية والنفس، استعد اشحن قلبك، في هذه الأيام، صيام قيام، قرآن، ذكر، بر الوالدين، صلة رحم، صدقة، واجعلوا سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضى نفسك، وزنة عرشه، ومداد كلماته نصيب في هذه الأيام، واجعل همك إيقاض قضية عشرة ذي الحجة عند الناس، أيضا انوي إرشاد الناس للخير، فأنت مسلم إذا أنت داعية، أرشد أهل بيتك، وأصحابك وجيرانك، أنشر القضية في الدنيا كلها، فمن سيعبد الله بسببك ستأخذ ثوابا مثل ثوابه.