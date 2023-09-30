دنيا بارك و”سفاري” بن عكنون.. هذا جديد مشاريع العاصمة

تعمل السلطات، على تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة، حيث أطلقت العديد من المشاريع التنموية والتي تدخل في هذا الإطار.

ومن بين هذه المشاريع، حظيرة “دنيا بارك”، التي تتم على مستواها أشغال ربط المنطقة الشمالية بالجنوبية. وأشغال إنشاء مساحات رياضية ومناطق للتسلية والترفيه، وحظائر ركن السيارات. ويمتد المنتزه على مساحة 1059 هكتار. أين سيتم افتتاح مساحة 100 هكتار للجمهور قريبا، حيث يضم مختلف الخدمات لفائدة الزائرين بأسعار تنافسية. حسب ما أفاد به المسؤولين.

وعن مشروع ثان تعتبر غابة بن عكنون، من بين أولويات السلطات المحلية للولاية. حيث من المقرر تحويلها إلى حديقة سفاري، من خلال إنجاز مساحات واسعة لمختلف أنواع الحيوانات. وإنجاز فضاءات ومساحات خاصة بالزوار. إضافة إلى إعادة تهيئة الفنادق المتواجدة بالغابة. للإشارة، ستكون حديقة بن عكنون جاهزة بعد 12 شهرا بمواقف للسيارات. حسب تصريح سابق لوالي العاصمة محمد عبد النور رابحي.

والي العاصمة يتفقد

وقام والي العاصمة، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع تنموية في إطار النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

أين كانت له زيارة إلى محطة تصفية المياه بعين البنيان، التي تشتغل على تطهير المياه لتزويد 8 بلديات مجاورة، ما يعادل 500 ألف نسمة. وعملية تطهير بطاقة إجمالية مقدرة بحوالي 100 ألف متر مكعب يومي. بالإضافة إلى اشتغالها على معالجة وضخ حوالي 235 ألف متر مكعب من المياه يوميا. وكان برفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي. كما تمت الزيارة بحضور كل من أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لشراڤة، المدراء التنفيذيون. ومدراء المؤسسات العمومية الولائية، إطارات الولاية وأسرة الإعلام.