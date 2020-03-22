دهار العياشي: فتح نقاط بيع السميد عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة

أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر أنه سيتم فتح نقاط بيع السميد عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة لتوفير هذه المادة الواسعة الإستهلاك.

قال ممثل مصالح الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، أنه وبعد “تسجيل ندرة في الأسواق في سياق التخوف من انتشار وباء كورونا، تقرر فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة”.

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح له لوكالة الانباء الجزائرية، “أن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر وفي إطار تنفيذ تعليمات والي العاصمة لتوفير مادة السميد، سيتم فتح نقاط بيع هذه المادة الحيوية الواسعة الاستهلاك”.

وأوضح العياشي أن ذلك سيتم “عبر تخصيص فضاءات عديدة عبر مختلف بلديات العاصمة حيث سيتم غدا الاثنين افتتاح أول نقطة بيع على مستوى الملعب البلدي بزرالدة ليتم تعميم العملية لاحقا”.

وقال العياشي أن “عملية اختيار فضاءات ومواقع نقاط بيع مادة السميد سيتم تحديدها تدريجيا وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات والمقاطعات الإدارية”.

مشيرا أنه “سيتم تجهيزها وفتحها لتكون فضاءات جاهزة لعملية توزيع كميات كافية من مادة السميد تلبي احتياجات المواطن بكل أريحية وبأسعار في متناول المستهلك”.