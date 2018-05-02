دوخة:”أنتظر فُرصتي مع ماجر.. وسأحَدد وجهتي قريباً”

أكّد حارس مرمى نادي أحد السعودي الجزائري عز الدين دوخة حارس، إنتظاره لإلتفاتة من الناخب الوطني رابح ماجر، مُستغربا إبعادته من الخضر.

كما أشار الحارس السابق لإتحاد الحراش في حوار لموقع “سبق برس” السعودي إلى أنه سيحدد وجهته بعد نهاية البطولة.

“مدى استمراريتي بالبقاء من عدمه سيتضح بعد نهاية البطولة، سألتقي بالإدارة، وإذا إتفقنا ليس لدي مانع في التجديد”.

مضيفا”الدوري السعودي قوي جداً وهو أقوى دوري عربي ولقد دهشت لمستوى التنظيم فيه وأشكر رئيس هيئة الرياضة على العمل الجبار الذي يقوم به”.

وبخصوص المُنتخب صرح دوخة:”في الحقيقة أنا مستغرب من هذا القرار حيث أنني في السعودية رشحت لأكون ضمن قائمة أفضل حراس الموسم”.

خاتما حديثه:”أما في بلدي فلم آخذ فرصتي بعد مع تشكيلة المدرب رابح ماجر”.