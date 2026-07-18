دوخة: “المولودية حلم أي لاعب أو مدرب”

تحدث مدرب حراس مرمى مولودية الجزائر، عز الدين دوخة، عن التحاقه عذا الصيف بالطاقم الفني للفريق، معتبرا ذلك شرفا بالنسبة له.

وصرح دوخة، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “تقمصت ألوان المولودية سنة 2008، لمدة موسم واحد، واليوم عدت للفريق بعد 18 سنة”.

كما أضاف: “كان شرف كبير بالنسبة لي اللعب في مولودية الجزائر، وامام أنصاره، وأتشرف اليوم بتولي تدريب حراس مرمى الفريق”.

وتابع عز الدين دوخة: “لم أتردد في قبول عرض مولودية الجزائر، كون المولودية حلم أي لاعب، أو مدرب”.