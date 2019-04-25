دورات تكوينية وتدريبية للحماية المدنية في الأخطار النووية الإشعاعية

سطرت المديرية العامة للحماية المدنية لقآء عملي وتشاوري تحضيرا لدورات تكوينة وتدريبة للفرق المختصة في NRBC.

يأتي هذا في إطار تحسين وتدعيم قدرات فرق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية USAR للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

حيث انعقد اليوم الخميس لقآء عملي وتشاوري تحضيرا لدورات تكوينة و تدريبة لفرق المختصة في NRBC الأخطار النووية الإشعاعية.

والبيولوجية و الكميآئية بالشراكة مع هيئات وطنية مختصة في هذا المجال مثل المدير العام للبحث النووي بالجزائر.

والمدير العام للمعهد الجزائر للهندسة النووية، والمدير العام للتعاون الدولي للمحافظة على الطاقة الذرية.