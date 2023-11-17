دورة “أوناف” لأقل من 20 سنة.. الخضر يتحدون الفراعنة بحثا عن أول انتصار

يجدد المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، مساء اليوم الجمعة، العهد مع المنافسة بمواجهة نظيره المصري، ضمن فعاليات بطولة شمال إفريقيا لذات الفئة.

وبملعب “الكرم” بتونس، يلاقي شبان الخضر نظرائهم من مصر. برسم الجولة الـ 3 من دوري “أوناف” بداية من الساعة 14:00.

ويسعى رفقاء مسلم أناتوف، للإطاحة بـ”الفراعنة” في مباراة اليوم، وتحقيق أول انتصار في البطولة، بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية. أمام تونس (4-2) والمغرب (3-2) على التوالي.

وأفاد الناخب الوطني، لفئة أقل من 20 سنة، ياسين مانع، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لـ“الفاف” بأن أغلبية لاعبيه لم يسبق لهم اللعب في هذا المستوى. الأمر الذي يجعل هذه الدورة فرصة من أجل التعلم في إطار التكوين.

وبالرغم من الهزيمة في أول جولتين، إلا أن مانع. أكد رضاه التام على ما قدمه اللاعبون. لاسيما وأنهم خلقوا صعوبات كبيرة لمنافسيهم. مما جعله يبرز بأن الدورة ستكون قاعدة قوية من أجل تطوير التشكيلة تحسبا للاستحقاقات المقبلة.