مانع: “هدفنا تكوين فريق تنافسي لدورة لوناف”

أكد الناخب الوطني، لفئة أقل من 20 سنة، ياسين مانع، بأنه يسعى لتكوين فريق تنافسي، قادر على التألق في دورة إتحاد شمال إفريقيا “لوناف”. التي ستقام بالعاصمة التونسية ما بين الـ 11 والـ 22 نوفمبر الجاري.

وفي تصريحات خص بها الموقع الالكتروني لـ”الفاف”. وصف مانع التربص الذي اختتم أمس السبت، بـ “الناجح”. لاسيما وأنه سمح له بتكوين منتخب تنافسي للمشاركة في لوناف.

وأضاف مدرب منتخب أقل من 20 سنة: “كان علينا الجمع بين العمل الانتقائي. والعمل التحضيري حتى نتمكن من اختيار أفضل العناصر وذلك بعد إجراء المباريات التطبيقية ”

كما أبرز مانع، بأن الطاقم الفني تمكن من خلال هذه المواجهات التطبيقية التي جرت بين اللاعبين وكذا مع الفرق الاحتياطية لكل من أمل الأربعاء ونجم بن عكنون ورائد القبة. من تقييم الأداء الفردي والجماعي للعناصر الوطنية.