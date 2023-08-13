دورة البرازيل لكرة الريشة.. الجزائر تتوج بالميدالية الذهبية في زوجي رجال

افتك الثنائي الجزائري، كسيلة معمري وصبري مدال، الميدالية الذهبية، في اختصاص زوجي رجال، ضمن دورة البرازيل الدولية لكرة الريشة.

وخطف ممثلا “البادمنتن” الجزائري، المعدن النفيس في ختام ألعاب البرازيل، بعد إطاحتهما اليوم الأحد، في المباراة النهائية، بممثلا البلد المضيف فابريس فارياس ودافيد سيلفا بشوطين لإثنين تفاصيلهما (21-16) (21-18).

وبذلك، عزز البطلات الجزائريان، رصيديهما عالميا بـ 19688 نقطة في المركز 66 لخطف تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية