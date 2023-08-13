دورة البرازيل لكرة الريشة.. الشقيقان معمري يكتفيان بالميدالية الفضية

اكتفى الزوجي الجزائري مختلط، كسيلة معمري وثانينا معمري، بالميدالية الفضية، في دورة البرازيل الدولية لكرة الريشة، التي اختتمت اليوم الأحد، بمدينة فوز دو إغواسو.

وواجه الشقيقان معمري، الثنائي البرازيلي المختلط، دافيد سيلفا وسانيا ليما في المواجهة النهائية، التي حسمها أصحاب الضيافة لصالحهم بشوطين لصفر، تفاصيلهما (21-18) (21-15).

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن الشقيقان معمري، يحتلان الصف الـ 39 عالميا في جدول الزوجي المختلط برصيد 14340.

كما أشارت إلى أن النتائج التي حققها الثنائي، عززت من فرصته في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 في انتظار التصنيف الجديد للإتحاد الدولي للبادمنتن.