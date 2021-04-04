دورة تكوينية حول “أساسيات العقود التجارية الدولية” لفائدة 21 قاضي

وتأتي هذه الدورة هذا في إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الدورة تهدف إلى مواكبة ما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال العقود الدولية وما تثيره من إشكالات قانونية وقضائية على المستوى الدولي، خاصة مع ثراء وتوسع المبادلات التجارية الدولية أين أصبحت هذا النوع من العقود تنتشر وتتطور في مجالات قانونية وجغرافية واسعة تتجاوز بكثير حدود الدولة و بالتالي ظهور نزاعات قضائية مختلفة بشأنها، خاصة ما بين الدول المعتمدة للقانون المدني Civiliste من جهة، و تلك التي تعتمد القانون العام Common law من جهة أخرى.