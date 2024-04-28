دورة تكوينية لتأطير العاملين على خدمة الحجاج

إنطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة، فعاليات الدورة التدريبية الأولى، لفائدة أعضاء مكتب شؤون الحجاج.

وتم تنظيم الدورة التكوينية، بالتعاون بين الديوان الوطني للحج والعمرة، ومركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وتجري الدورة بحضور المدير العام للديوان الوطني الحج والعمرة صالح بوطرفة. وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وممثل وزارة الحج والعمرة السعودية بدر حمود مسعود الطلاحين والقنصل العام للمملكة العربية السعودية بالجزائر.

هذا وتدوم الدورة يومي 28 و29 أفريل والتي سيتم فيها تنظيم ورشات تدريبية لتأطير العاملين على خدمة الحجاج الميامين لتأدية المناسك وفق الإجراءات التنظيمية لتأدية المناسك في أحسن الظروف.

وسيستفيد من التكوين كل مسؤولي الفروع الذين سيتواجدون بالبقاع المقدسة. وممثلي كل القطاعات المشاركة في الحج ووكالات السياحة والأسفار المنظمة لحج هذا الموسم.