دورة داكار.. 3 ملاكمين جزائريين يطمحون لخطف تأشيرة الأولمبياد

سيكون القفاز الجزائري، اليوم الجمعة، على موعد مع التاريخ، بتواجد 6 ملاكمين في نهائي دورة “داكار” السنغالية المؤهلة إلى “أولمبياد” باريس 2024.

وقبل النهائيات الستة المقررة اليوم، ضمنت 3 ملاكمات تواجدهن في أولمبياد باريس، بمجرد تجاوز نصف النهائي، ويتعلق الأمر بحجيلة خليف وبوعلام رميساء وخليف إيمان.

بينما يسعى كل من حومري محمد ويوغرطة آيت بقة وقاضي مراد، للفوز في لقاءاتهم النهائية. من أجل اقتطاع تأشيرة دورة باريس.

ويواجه حومري محمد نظيره النيجيري اولاوري ادم في وزن 92 كيلوغرام، بينما يلتقي يوغرطة ايت بقة، بالموريسي كولين ريشارنو في وزن 63.5 كيلوغرام، فيما يواجه قاضي مراد. السنغالي ديانغا بالدي في وزن +92 كيلوغرام.

فيما تلتقي حجيلة خليف بالنيجيرية سينيثيا تيميتايو في وزن 60 كيلوغرام. وتواجه بوعلام رميساء المغربية ياسمين متقي في وزن 50 كيلوغرام، بينما تلاقي خليف إيمان الموزمبيقية دوس سانتوس في وزن 66 كيلوغرام.



