دورفال:”أشكر الجمهور الجزائري وأتمنى المواصلة على هذا المنوال”

تحدث لاعب المنتخب الأولمبي، مهدي دورفال، عن مواجهة الخضر ضد غانا برسم الدور التصفوي الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، وأولمبياد باريس 2024.

وصرح مهدي دورفال بعد نهاية المواجهة لقناة النهار:”المباراة كانت جيدة، وسنعمل على تدارك الأخطاء في مباراة الإياب”.

وأضاف اللاعب:”قدمت مستوى جيد في اللقاء، وأتمنى الإستمرار على هذا المنوال مع المنتخب الوطني”.

وتابع المتحدث:”الجمهور كان رائعا، أطلقوا علي إسم مارسيلو لتشابه تسريحة شعري بتسريحته وأشكرهم على ذلك”.

وختم دورفال مهدي:”أتمنى ان نتنقل لغانا وأن نكون في المستوى لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل”.