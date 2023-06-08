دورفال رفقة باري يصطدمان بكالياري في صراع الصعود للكالتشيو

يواجه الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، مهدي دورفال، رفقة فريقه باري، الخصم كالياري، في ذهاب نهائي البلاي أوف، المؤهل للدرجة الأولى الإيطالية “الكالتشيو”.

وسيجرى اللقاء بملعب أونيبول دوميس الخاص بنادي كالياري، بداية من الساعة 19.30 مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع، أن يشارك لاعب المنتخب الأولمبي مهدي دورفال أساسيا في المواجهة، بعد أن شارك في التسعين دقيقة ضد الخصم سيدتورال في نصف النهائي.

وسيلعب لقاء العودة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، بملعب باري على الساعة 19.30 مساءً.