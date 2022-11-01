دوري الأبطال.. توتنهام يُقصي مارسيليا ويبلغ الدور القادم

بلغ سهرة اليوم الثلاثاء فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وذلك بعد تغلبه بنتيجة هدفين لهدف أمام المُضيف، أولمبيك مارسيليا الفرنسي بملعب الفيلودروم ليُرافق إنتراخت فرانكفورت الألماني.

كما تعرض “لوام” للاقصاء بعد هاته المواجهة التي تندرج ضمن الجولة الـ6 من دور المجموعات، وفشل في ضمان مقعد في اليوروبا ليغ.

كما بلغ أيضا بورتو البرتغالي الدور القادم، في حين لم يستطع، أتلتيكو مدريد الاسباني ضمان المُشاركة في منافسة كأس الدوري الأوروبي.