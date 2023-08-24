دوري الأبطال للسيدات.. أفاق غيليزان يفتتح التصفيات بمواجهة سبورتينغ الدار البيضاء

يفتتح فريق أفاق غيليزان للسيدات، اليوم الخميس، مشواره في التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال افريقيا للسيدات، بمواجهة فريق سبورتينغ الدار البيضاء.

وتطمح ممثلات الجزائر، لتسجيل انطلاقة موفقة، من خلال تحقيق الفوز في هذه الجولة الأولى، التي ستضعهم في مواجهة فريق سبورتينغ الدار البيضاء، بملعب “الاسكندرية”.

كما ستواجه سيدات آفاق غيليزان، واد دجلة المصري، في الجولة الثانية المقررة يوم الأحد، تليها مواجهة الجمعية النسوية لسوسة، يوم الأربعاء، برسم الجولة التصفوية الثالثة والأخيرة.

يذكر أن فريق آفاق غليزان للسيدات، يشارك في هذه الدورة التصفوية لرابطة أبطال إفريقيا، الجارية بمصر، للمرة الثالثة على التوالي.