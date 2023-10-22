دوري “روشن” يتغنى بهدف سعيود العالمي

نوّه الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، بالهدف العالمي، الذي سجله الجزائري، أمير سعيود، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 10.

وبالرغم من هزيمة ناديه الرائد بنتيجة 4-3 على يد المضيف الحزم، إلا أن سعيود. نصب نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين، ثانيهما كان عالميا بامتياز بعد سلسلة من المراوغات.

ونشر حساب دوري “روشن” عبر منصة “اكس” فيديو هدف سعيود، وأرفقه بتعليق: “بمهارة فردية.. سعيود يُمتع ويتفنن”.