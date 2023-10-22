إعــــلانات
الرياضة

دوري “روشن” يتغنى بهدف سعيود العالمي

بقلم محمد لمين صحراوي
دوري “روشن” يتغنى بهدف سعيود العالمي
  • 285
  • 0

نوّه الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، بالهدف العالمي، الذي سجله الجزائري، أمير سعيود، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 10.

وبالرغم من هزيمة ناديه الرائد بنتيجة 4-3 على يد المضيف الحزم، إلا أن سعيود. نصب نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين، ثانيهما كان عالميا بامتياز بعد سلسلة من المراوغات.

ونشر حساب دوري “روشن” عبر منصة “اكس” فيديو هدف سعيود، وأرفقه بتعليق: “بمهارة فردية.. سعيود يُمتع ويتفنن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/kLG8u
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر