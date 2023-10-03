“دوري روشن” يختار شافعي ضمن تشكيلة الأسبوع السعودية
بقلم محمد.ل
تواجد اللاعب الجزائري، فاروق شافعي، ضمن تشكيلة الأسبوع، التي أعّدها الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي.
وكشف اليوم الثلاثاء، الحساب الرسمي لدوري “روشن” عبر منصة “x” (تويتر) سابقا. عن تشكيلة الجولة الـ 8، والتي شهدت تواجد شافعي، بتقييم 94.
وجاء اختيار اللاعب السابق لاتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، عقب تألقه رفقة ضمك في الفوز الذي حققه النادي أمام الخليج، بثنائية نظيفة، سجل منها شافعي هدفا.
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— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023
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