دوسارنيز تثمن ما حققته الجزائر وفرنسا في إطار الشراكة الاقتصادية والتجارية

إستقبلت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ماريال دوسارنيز من طرف رئيسا لجنة الشؤون الخارجية والمجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر –فرنسا”.

حيث استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ماريال دوسارنيز.

وخلال هذا اللقاء، أكّد عبد اللاوي، بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية متميزة، وأن مستوى التعاون والتبادل على مختلف الأصعدة عرف دينامكية ملحوظة.

ونوّه عبد اللاوي، في هذا الإطار، بدور الدبلوماسية البرلمانية في الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى، وذلك من خلال تفعيل كل الآليات المتاحة.

وكان للمجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر –فرنسا” برئاسة أمال دروة، لقاء مع دوسارنيز.

حيث أكدت رئيسة المجموعة بأن الجزائر مقبلة على استحقاق هام لتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقه الدستوري واختيار رئيس البلاد بكل شفافية وديمقراطية.

وجددت الدعوة بدورها إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال مجموعتي الصداقة التي تشكل، كما أضافت آلية تواصل تسمح بتبادل الزيارات والخبرات.

ومن جهتها، ثمّنت ماريال دوسارنيز، ما حققه البلدان في إطار شراكتهما على المستويين الاقتصادي والتجاري، مضيفةً بأن برلمانيي البلدين واعون بضرورة دعم مسار التعاون الثنائي.