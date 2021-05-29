دوقة كامبريدج كايت ميدلتون تتلقى لقاح كورونا

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دوقة كامبريدج كايت ميدلتون تتلقى لقاح كورونا دوقة كامبريدج كايت ميدلتون تتلقى لقاح كورونا
بقلم نسرين محفوف

تلقت كايت ميدلتون، دوقة كامبريدج، الجرعة الأولى، من لقاح كورونا، في متحف العلوم بلندن. حيث نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر انستغرام، صورة من تلقيها اللقاح.

وعلق نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر انستغرام “تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كورونا في متحف العلوم بلندن أنا ممتنة للغاية لكل من يلعب دورًا طرح جرعات لقاح كورونا، شكرًا لكم على كل ما تفعلونه”.

كما استقبلت كايت ميدلتون، طفلة اسمها ميلا، مريضة بالسرطان، لتناول الشاي في قصر هوليرود هاوس، خلال زيارتها لاسكتلندا. وعلق عليها “كان من الجميل جدًا استضافة ميلا بفستانها الوردي الجميل لتناول الشاي في قصر هوليرود هاوس”.


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