دولة أوربية ترحل أكثر من 1200 مهاجر غير شرعي

أُعيد ما مجموعه 1,222 شخصًا من بلدان مختلفة قسراً إلى بلدانهم الأصلية من رومانيا في عام 2023. حوالي 400 منهم مواطنون من بنغلاديش.

وقالت سلطات الهجرة الرومانية لموقع مهاجر نيوز إن العديد منهم سافروا عبر طريق البلقان عبر رومانيا. حيث شهدت البلاد زيادة في عدد المهاجرين الذين يستخدمونها كمنطقة عبور للوصول إلى دول أوروبا الغربية.

وتكافح السلطات في رومانيا أيضًا مع عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا للأرقام التي قدمتها المفتشية العامة للهجرة في رومانيا، فإن عمليات الترحيل الإضافية. في العام الماضي شملت ما مجموعه 104 أشخاص من سريلانكا. و88 من الهند، و58 من مولدوفا، و52 من مصر، فضلا عن 39 من المغرب. و32 من فيتنام وثلاثة من سوريا.

في السابق، أرسل المسؤولون في رومانيا إشعارات قانونية إلى المهاجرين الذين فقدوا وضعهم القانوني. غالبًا لأنهم حاولوا الوصول إلى المجر بطريقة غير نظامية. وطلبت منهم الإخطارات العودة إلى بلدانهم الأصلية. وعندما لم يتبع الأشخاص هذه التعليمات، استخدمت سلطات إنفاذ القانون الرومانية مرافقين خاصين بها من أجل تنفيذ أوامر الترحيل.

ووفقاً لتقرير مهاجر نيوز، فإن العديد من الأشخاص المتضررين وصلوا في البداية إلى رومانيا بتأشيرات عمل صالحة.

كما يخضع جميع الأشخاص المُعادين قسراً إلى حظر لمدة خمس سنوات من الوصول إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد السويسري منذ وقت الطرد بموجب قانون الإجراءات المعدل بشأن حقوق الأجانب في رومانيا.

ستصبح رومانيا جزءًا من منطقة شنغن جزئيًا، جوًا وبحرًا، بدءًا من شهر مارس من هذا العام.

وعلى الرغم من أن ضوابط الحدود البرية ستظل فعالة، بمجرد وصول مواطني الدول الثالثة إلى رومانيا ويحملون الوثائق الصحيحة. فإنهم مؤهلون لمغادرة البلاد دون الخضوع لضوابط أكثر صرامة مقارنة بالدول خارج منطقة شنغن.