دولة أوروبية تحظر التدخين في شواطئها

قدمت البرتغال مشروع القانون الذي يقترح حظر استخدام التبغ من قبل الحكومة في 26 ماي. حيث يحظر التدخين في البحر والشواطئ والأنهار والبحيرات.

وأشار المشروع أنه بناءً على خفض الدول الأخرى لمعدلات التدخين. يمكن للحظر أن يعمل على الحد من التدخين في جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب القانون المقترح ، سيتم حظر التدخين أيضًا في مناطق معينة، مثل حمامات السباحة العامة والمتنزهات المائية. حيث تعتبر الحكومة هذه المناطق مناطق ترفيهية يرتادها الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تمديد حظر بيع منتجات التبغ ليشمل مناطق أخرى مثل الأماكن الرياضية .وحمامات السباحة والمتنزهات المائية والأماكن وقاعات الحفلات الموسيقية. وأماكن التسلية وقاعات البنغو وغرف الألعاب والكازينوهات. بالإضافة إلى مناطق أخرى مخصصة للعروض. والمهرجانات الموسيقية. يتم أيضًا تضمين خدمة التوصيل إلى المنازل والبيع في الشوارع في قائمة المناطق التي يُحظر فيها بيع التبغ.

ولا يحظر بيع التبغ من خلال آلات البيع في الأماكن التي تقع على بعد أقل من 300 متر. من الأماكن المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

من ناحية أخرى ، على الرغم من إعلان الحكومة في البداية. فإن الاقتراح الذي تم تسليمه إلى البرلمان لم يعد ينص على حظر بيع التبغ في محطات الوقود.

وبحسب وزير الصحة ، مانويل بيزارو ، هناك نقص في البدائل لشراء التبغ في العديد من المواقع. وبالتالي ، يجب الاستمرار في بيعها في محطات البنزين.

وتبلغ تكلفة علبة السجائر في البرتغال حوالي 5 يورو، وهي من أقل الأسعار في أوروبا الغربية.