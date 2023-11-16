دولة أوروبية ترحل 25% من المهاجرين

في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، قامت النمسا بترحيل 10478 شخصا. مما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن 52% من المرحلين غادروا البلاد طوعا، و48% تعرضوا للترحيل القسري.

وأفادت وزارة الداخلية عن ارتفاع كبير في أعداد اللاجئين الذين يغادرون النمسا. إلى جانب انخفاض طلبات اللجوء بنسبة 50 بالمئة تقريبًا في الفترة نفسها.

كما كشفت أرقام وزارة الداخلية النمساوية أنه تم ترحيل ما مجموعه 10478 شخصًا من النمسا. في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بإحصائيات الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين العدد الإجمالي، تم نقل 5496 شخصًا إلى خارج البلاد طوعًا (52%). وأُجبر 4982 شخصًا (48%).

وكشفت أن عدد اللاجئين الذين يغادرون النمسا ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام، من خلال بيان لها. وقالت وزارة الداخلية إن عدد طلبات اللجوء انخفض بنحو 50 في المائة هذا العام.

وفي عام 2022، تم ترحيل 8403 أشخاص في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر.

عندما يتعلق الأمر بالترحيل القسري إلى خارج البلاد، فإن أكثر من 45% من الأشخاص المرحلين لديهم إدانة جنائية.

كما يواصل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) التركيز على زيادة عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم خارج البلاد.

وفي الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر، تم تنفيذ العديد من عمليات الإعادة الفردية وستة عمليات إعادة إلى الوطن.

وقالت الوزارة إنه هذا العام، تم بالفعل تنفيذ عشر عمليات عودة. بموجب ميثاق دبلن إلى بلغاريا وسبعة إلى كرواتيا ورومانيا على التوالي.