دولة أوروبية تسهل الحصول على تأشيرة شنغن لمواطني هذا البلد

قامت دولة ألمانيا بتسهيل الحصول على تأشيرة شنغن لرجال الأعمال الأتراك من خلال عملية تأشيرة شنغن المبسطة.

ويسمح التغيير الجديد للعارضين الأتراك بحضور المعارض التجارية والفعاليات الصناعية دون الحاجة إلى مواعيد مسبقة.

بدلاً من ذلك، يمكنهم زيارة مركز تأشيرة معتمد خلال ساعات العمل العادية لتقديم طلباتهم، مما يسرع العملية بشكل كبير.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط السفر والحد من التحديات النموذجية التي يواجهها رجال الأعمال الأتراك عند طلب تأشيرات لألمانيا.

بموجب القواعد المحدثة، يمكن للعارضين الأتراك الذين يعرضون منتجاتهم في المعارض التجارية في ألمانيا الآن. التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الخاصة بهم دون متاعب تحديد موعد مسبق.

كل ما عليهم فعله هو التوجه إلى مركز تأشيرة معتمد مثل iDATA خلال ساعات العمل العادية لتقديم طلباتهم.

للتأهل لهذه العملية السريعة، سيحتاجون إلى الحصول على بطاقة هوية مشاركة صالحة. وهذا يجعل من الأسهل على الشركات الوصول إلى ألمانيا والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

كما تقدم الحكومة الألمانية مرونة مماثلة. للأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل لأسباب طبية، لحضور جنازة أحد أفراد الأسرة المقربين. أو أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة عبور المطار.

في هذه الحالات، لا يلزم تحديد موعد مسبق. ولكن سيتعين على المسافرين إظهار المستندات ذات الصلة، مثل التقارير الطبية أو شهادات الوفاة.