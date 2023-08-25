دولة أوروبية تسهل منح فيزا شنغن

أعلنت السفارة الألمانية في سكوبيي أنها ستتعاون اعتبارًا من سبتمبر 2023 مع مزود الخدمة الخارجي VisaMetric. مما يتيح إجراءات طلب تأشيرة أبسط بكثير للمواطنين، وخاصة المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل.

وأوضحت السفيرة الألمانية لدى مقدونيا الشمالية، بيترا دريكسلر، أنه وفقًا للإجراء الجديد. بعد إجراء القرعة وتلقي إشعار من السفارة، سيتلقى المتقدمون بريدًا إلكترونيًا آخر من VisaMetric. والذي سيحتوي على رابط يعيد التوجيه إلى موقع آخر صفحة حجز موعد فردي لأن الشروط الثابتة. لن تكون متاحة بعد الآن.

وجاء في البيان الصحفي: “لن يتم تقديم الطلبات في المستقبل إلى السفارة. ولكن حصريًا إلى مزود الخدمة الخارجي VisaMetrik”.

وسيستفيد هذا التغيير جميع المتقدمين، وخاصة أولئك الذين يريدون حقًا والمؤهلون لتقديم طلب لحجز موعد لتقديم الطلب. حيث أن أكثر من 20 بالمائة من المواعيد حاليًا تنتهي فارغة كل شهر. سيساعد الإجراء الجديد أيضًا في تقليل فترات الانتظار الطويلة.

كما سيتمكن المتقدمون من اختيار الخدمات الأخرى التي يتم دفع رسوم مقابلها. مثل التقاط صور جواز السفر على الفور أو نسخ وثائقهم وغيرها من الإجراءات البيروقراطية.

بالإضافة إلى رسوم التأشيرة البالغة 75 يورو، سيتم فرض 37.5 يورو أخرى على المتقدمين مقابل خدمات VisaMetic. والتي يجب دفعها من خلال دفعة مصرفية أو تحويل بالعملة المقدونية (الدينار) بعد حجز الموعد عبر الإنترنت.

إلا أن السفيرة أشارت في بيانها الصحفي إلى أن المعالجة والبت في طلبات التأشيرة ستستمر حصراً من خلال السفارة.

وينطبق الشيء نفسه على قوائم الانتظار الشهرية للموعد واختيار المتقدمين من خلال القرعة. التي تجرى في مقر وزارة الخارجية في برلين. نظم قرار من السفارة مهام مزود الخدمة الخارجي VisaMetric DOOEL. واقتصر خدماته على تلقي الطلبات وإعادة جوازات السفر فقط.

في حين أن تعاون السفارة مع VisaMetric كمزود الخدمة يعتبر خبرًا جيدًا للمقدونيين. إلا أن دولة كوسوفو المجاورة لها كانت لديها شكاوى حول مزود خدمة طلب التأشيرة الداعم.