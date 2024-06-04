دولة أوروبية تسهل هجرة العمال

اتخذت الحكومة الألمانية مجموعة من القرارات، التي هي جزء من قانون الهجرة الجديد. لجذب العمالة المؤهلة ووضع حد لنقص الموظفين في قطاعات معينة من الاقتصاد الألماني، والذي تسبب في شيخوخة سكانها.

والآن، تنطبق كل هذه الأحكام الجديدة. وتعد هذه خطوة جديدة لألمانيا التي تسعى إلى أن تصبح أكثر جاذبية وتسهيل تثبيت العمالة الأجنبية المؤهلة في البلاد.

بطاقة الفرصة الألمانية تدخل حيز التنفيذ

وللقيام بذلك، أطلقت ألمانيا، في الأول من جوان، نظامها الجديد لجذب المزيد من الموظفين الأجانب المؤهلين. للقدوم والعمل في البلاد. يتعلق الأمر ببطاقة الفرصة الألمانية المسماة “Chancenkarte”.

وتهدف هذه البطاقة إلى السماح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستقرار في ألمانيا. لمدة عام للبحث عن عمل. تم إطلاق مشروع Chancenkarte، لأول مرة، في عام 2022. ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ رسميًا في 1 يونيو 2024. حيث تسعى البلاد إلى تعزيز إمداداتها من العمال الشباب والمؤهلين.

علاوة على ذلك، يعتمد هذا النظام الجديد على نظام النقاط الذي يأخذ في الاعتبار مؤهلات المرشح. وخبرته المهنية وعلاقته بألمانيا والمعايير الشخصية مثل العمر.

من يمكنه التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة الألمانية؟

وللعلم، تحتاج ألمانيا إلى أكثر من 400 ألف عامل مؤهل جديد لتلبية احتياجاتها في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والصحة. إن بطاقة الفرصة، التي تعمل مثل التأشيرة المؤقتة، ستجعل من الممكن تعزيز الجاذبية.

لمدة عام واحد، يحق لحاملي هذه البطاقة قبول عروض العمل بدوام جزئي لا تتجاوز 20 ساعة في الأسبوع. ولكن أيضًا للقيام بدورات تجريبية مدتها أسبوعين. علاوة على ذلك. يمكن لصاحب العمل تمديد هذه الفترة عن طريق طلب تصريح عمل عبر إجراء مبسط.

لكي يتمكن من التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة الألمانية، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية. ذات صلة بالمنصب الوظيفي، أو قد تابع تدريبًا مهنيًا لمدة عامين على الأقل. ب

الإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الطلب أن يتقن اللغة الألمانية أو الإنجليزية. وأن يثبت قدرته على تغطية إقامته في البلاد لمدة عام واحد على الأقل. بما في ذلك وجود أموال كافية تبلغ 12000 يورو.