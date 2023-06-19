دولة أوروبية تعلن حاجتها الماسة للعمال الأجانب

من المتوقع أن يجذب الساحل الكرواتي ملايين الزوار هذا الصيف، حيث يعتبر من أجمل وجهات العطلات في أوروبا.

ومع ذلك ، فإن العدد المتزايد من السياح ، والذي من المتوقع أن يصل إلى رقم قياسي في الأشهر المقبلة. قد يواجه نقصًا في العمالة للبلاد في قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 20 في المائة من اقتصاد البلاد.

بعد الاعتماد على العمال المحليين لما يقرب من 32 عامًا كدولة مستقلة. تُظهر إحصاءات تصاريح العمل أنه يلزم المزيد من أصحاب العمل لسد الفجوة.

“كرواتيا وحدها لا تستطيع توفير العمالة الكافية للحفاظ على السياحة كصناعة رئيسية لها. وهي في وضع تحتاج فيه بوضوح إلى وصول العمالة من الخارج. أشار بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي لـ Bloomberg Linea. إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن هذا الاتجاه سوف يتغير.

وتم تعزيز شواطئ كرواتيا من خلال العضوية في منطقة شنغن والتحول إلى العملة الموحدة ، وليس التسلسل الزمني. أدى هذا إلى رفع المعابر الحدودية مع جيران مثل المجر وسلوفينيا. ووصل 95 في المائة من السياح إلى كرواتيا بالسيارة.

من ناحية أخرى ، وصل معدل البطالة في كرواتيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1982 في عام 2023. ويتراجع عدد السكان المحليين.

من أجل تلبية الطلب ، يقوم أرباب العمل الكرواتيون بتوظيف عمال من دول أخرى، مثل دول البلقان المجاورة.

في عام 2023 ، من المتوقع أن يصل عدد التصاريح الممنوحة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 180 ألف. على عكس مستويات 2015 عندما تم إصدار 2700 تصريح لهؤلاء العمال في عام 2015.

في هذه الحالة، ستمتد نسبة العمال الأجانب في إجمالي القوى العاملة إلى وقال زاركو كاتش. إن أكثر من عشرة في المائة كوزير الدولة لشؤون الداخلية.