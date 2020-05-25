دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

أصبحت دولة الجبل الأسود أوّل دولة أوروبية تعلن عن خلوها من فيروس كورونا كوفيد 19 حسب ما اعلن عنه اليوم الإثنين رئيس الوزراء.

وقال دوسكو ماركوفيتش خلال مؤتمر صحفي “انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا”.

وخلال المؤتمر الذي نشطه رئيس الوزراء بعد إجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة كورونا بدأ بنزع الكمامة كإشارة لخلو البلاد من الفيروس.

كما قال رئيس الوزراء “الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص.

واشار رئيس الوزراء إلى فتح الحدود مع “بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان”.