دولة أوروبية تقرر إلغاء التأشيرة الذهبية اعتبارًا من هذا التاريخ

لم يعد المستثمرون الأجانب الأثرياء مؤهلين للاستفادة من برنامج التأشيرة الذهبية لهولندا بعد أن سيتم إلغاؤه اعتبارًا من العام المقبل.

وقد تم تأكيد القرار من خلال بيان قدمته دائرة الهجرة والجنسية في هولندا (NLS).

ويسمح برنامج التأشيرة الذهبية في هولندا للمستثمرين الأجانب الأثرياء بالحصول على الإقامة في هذا البلد. بشرط أن يساهموا بما لا يقل عن 1,250,000 يورو في الاقتصاد الهولندي وتلبية متطلبات محددة، من بينها المتطلبات التالية:

-أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر أخرى

-يجب ألا يشكل الأشخاص خطراً على النظام العام أو الأمن القومي. وهم على استعداد للخضوع لاختبار السل عند وصولهم إلى هولندا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الأجانب الأثرياء أيضًا اتباع بعض المتطلبات المحددة التالية بالإضافة إلى المتطلبات العامة. استثمر مبلغًا لا يقل عن 1,250,000 يورو في شركة دولية مقرها في هولندا أو في صندوق يتماشى. وفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية، مع مخطط SEED. أو شركة مشروع أو مشروع مشترك تعاقدي يستثمر في شركة في هولندا.

وفقًا لـ NLS، لم يتم اكتساب رأس المال المستثمر بطريقة غير قانونية. يمكن لـ IND أيضًا أن تطلب معلومات في هذا الصدد من وحدة الاستخبارات المالية الهولندية (FIU-هولندا).

وقدمت السلطات الهولندية برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2013 كجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في زيادة نمو اقتصاد البلاد.

وفي عام 2018، أدخلت البلاد بعض التغييرات على هذا المخطط بعد أن كانت شعبيته منخفضة في السنوات الأولى.

وهولندا ليست الدولة الوحيدة التي تقدم مثل هذا المخطط؛ تقدم دول أوروبية أخرى أيضًا برامج الإقامة والمواطنة. وتعد إسبانيا والبرتغال واليونان أكثر الدول جاذبية.