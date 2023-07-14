دولة أوروبية تمكن أطفال الأجانب من الاستفادة من نظام الرعاية الصحية

أعلنت السلطات أن أطفال الأجانب المقيمين لفترة طويلة في جمهورية التشيك يمكنهم الآن الحصول على تأمين صحي عام.

وتماشيا مع التعديل الذي وافقت عليه حكومة جمهورية التشيك، يتم إجراء تغييرات كبيرة لأطفال الأجانب. الذين لديهم إقامة طويلة الأجل. مع دفع أقساط التأمين لهم من قبل والديهم بمعدل يساوي الحد الأدنى من مساهمة التأمين.

وجاء في بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي ترحيبًا بالتغييرات: “يُحدث التعديل المعتمد تغييرًا كبيرًا. للأطفال الحاصلين على تصريح إقامة طويل الأجل في جمهورية التشيك. لأنه يضمن إدراجهم في نظام التأمين الصحي العام”.

كما أوضحت اللجنة ، إلى أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ. كان لأطفال الأجانب المقيمين. لفترة طويلة في تشيكيا إمكانية الحصول على التأمين بموجب نظام التأمين التجاري. ومع ذلك ، لم تكن شركات التأمين ملزمة بالتأمين عليها.

ونتيجة لذلك ، أصبح بعض الأطفال ، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة ، غير قابلين للتأمين. وهو أمر غير مريح للغاية بالنسبة لهم.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت القيود المفروضة على سداد تكاليف الخدمات الصحية منخفضة في نظام التأمين التجاري. ولهذا السبب كان الأطفال قادرين فقط على استخدام عدد محدود من المرافق.

كان اتحاد الهجرة أحد المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إجراء التعليقات للتغييرات المذكورة أعلاه. وبمجرد إدخال قواعد جديدة ، رحب بقرار الحكومة.

قال اتحاد الهجرة: “هذا نجاح كبير ، وهو نتيجة عمل المناصرة طويل المدى لفريقنا”.

وفقًا لاتحاد الهجرة ، من المهم أن تختفي القيود المفروضة على التأمين لهذه المجموعة من الأشخاص. وقالت المنظمة غير الحكومية أيضًا إنها تتوقع إدخال تغييرات أخرى تعود بالفائدة على أطفال الأجانب في المستقبل أيضًا.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. وكذلك الإجراءات التي يتعين على هذه المجموعة من الأشخاص اتباعها ، قريبًا من قبل السلطات المختصة.