دولة أوروبية تنوي دخول شنغن بالمعركة القانونية

قال العضو الروماني في البرلمان الأوروبي يوجين توماك (EPP / PMP). إن الطريقة الوحيدة لكي تصبح رومانيا جزءًا من منطقة شنغن التي لا حدود لها. هي من خلال الإجراءات في محكمة العدل الأوروبية.

كما أكد توماك أيضًا أن القضية ليست مدرجة على جدول أعمال اجتماع الاتحاد الأوروبي للعدل والشؤون الداخلية في لوكسمبورغ.

وفقًا لتقرير صادر عن Euractiv ، سيناقش المجلس الحالة العامة لمنطقة شنغن بناءً على تقرير حالة شنغن. الصادر عن المفوضية لهذا العام. نفس الشيء يقول أن المجلس سيحدد أيضًا الأولويات للأشهر الـ 12 التالية. ويناقش أيضًا مراقبة أنظمة الإعفاء من التأشيرة.

وقال توماك إنه على الرغم من الوعد الذي قطعه رئيس وزراء السويد ، أولف كريسترسون. خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بأن اعتداء رومانيا وبلغاريا على منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي. سيكون هدفًا مهمًا لرئاسة السويد ، وهو الهدف الأكثر أهمية. قرار إزالة الحدود لكلا البلدين مفقود.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر أن الطريقة الوحيدة لدولة البلقان لتصبح جزءًا من منطقة شنغن. هي من خلال عملية بدأت أمام محكمة العدل الأوروبية.

كما أشار إلى أن “هذا حقنا وسوف ننصف أنفسنا”.

في فيفري من هذا العام ، رفع توماك دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. بناءً على عدم قبول المجلس لدولة البلقان كعضو في منطقة شنغن في 8 ديسمبر من العام الماضي. لكي تصبح رومانيا جزءًا من شنغن ، يلزم إجماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

في ديسمبر الماضي ، أشارت النمسا وهولندا إلى مخاوف تتعلق بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ولم تؤيد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.

كما قالت رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي ، روبرتا ميتسولا. إنها تريد إقناع السلطات في النمسا بشأن التوسع الإضافي في منطقة شنغن.