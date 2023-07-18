دولة جديدة تقرر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أجرى وزير خارجية جمهورية التشيك ، يان ليبافسكي ، مع نظيره من سلوفاكيا ، ميروسلاف ولاشوفسكي. والنمسا ألكسندر شالنبرغ محادثات مع ممثلين عن الحكومة والبرلمان والمعارضة البرلمانية. في شمال مقدونيا الأسبوع الماضي بهدف دول شكل سلافكوف تدعم عضوية مقدونيا الشمالية في الكتلة.

كما أرادت السلطات من هذه الدول الثلاث الاطلاع على وجهات نظر اللاعبين السياسيين الرئيسيين. وفقًا لبيان وزارة الخارجية التشيكية.

وتأتي زيارة وزراء خارجية هذه الدول الثلاث إلى مقدونيا الشمالية في وقت تبحث فيه الأخيرة تغييرات دستورية. الموافقة عليها شرط لمزيد من التقدم في مفاوضات الانضمام مع الكتلة.

وكان الوزراء يتصرفون نيابة عن مجلس الاتحاد الأوروبي. بموجب تفويض من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل.

إلى جانب ذلك ، أجرى وزراء خارجية دول صيغة سلافكوف أيضًا محادثات مع نظيرهم من مقدونيا الشمالية ، بوجار عثماني. بشأن الإصلاحات على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي. والخطوات التي تتخذها دولة البلقان. من أجل تعزيز علاقات حسن الجوار ، والآثار المترتبة على ذلك. العدوان الروسي على سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي.

“أقدر أن مقدونيا الشمالية تتماشى تمامًا مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. كما هنأت الوزير عثماني على رئاسة مقدونيا الشمالية الناجحة. لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “، كما أشار رئيس الدبلوماسية التشيكية يان ليبافسكي.

كما التقى وزير النمسا وسلوفاكيا والتشيك برئيس مقدونيا الشمالية ، ستيفو بنداروفسكي. وأجرى محادثات مع رئيس البرلمان طلعت شافيري.

كما عقد وزراء البلدان المذكورة أعلاه اجتماعاً مع زعيم أقوى حزب معارضة في شمال مقدونيا ، VMRO-DPMNE. وأعضاء في الحكومة بالإضافة إلى معارضة برلمان مقدونيا الشمالية. وتساءلوا كيف يمكن لهذه البلدان الثلاثة المساهمة في ضمان إمكانية حل قضية التغيير الدستوري الحساسة. سياسياً في المقام الأول لصالح المجتمع المقدوني الشمالي.

وأشار الوزير ليبافسكي إلى أن “الوضع الجيوسياسي الحالي يمثل فرصة لشمال مقدونيا للاستفادة منها”.