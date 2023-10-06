دولة جديدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي قريبا

حث أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي المفوضية على بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع مولدوفا في أقرب وقت ممكن، وفي أحدث السيناريوهات، قبل نهاية عام 2023. للمرة الثانية على التوالي، بعد إجراء مثل هذه الدعوات سابقًا في أبريل. هذا العام.

في قرار تمت الموافقة عليه اليوم، في 5 أكتوبر، أظهر أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم لمستقبل الاتحاد الأوروبي لمولدوفا. وأصروا على أن الأخيرة أثبتت تصميمها على تلبية متطلبات المفوضية لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صحفي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي عقب جلسة اليوم، أشار أعضاء البرلمان الأوروبي. إلى أن عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي ستمثل استثمارًا جيوستراتيجيًا في أوروبا موحدة وقوية.

ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية استمرار حكومة كيشيناو في عملية الإصلاح في البلاد. ليس فقط من أجل تحقيق الهدف السياسي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن في المقام الأول من أجل تحسين ملموس لمستويات معيشة أهل مولدوفا.

علاوة على ذلك، ومن خلال نفس القرار، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي. مواصلة وزيادة المساعدة المالية والفنية لمولدوفا. من أجل تمكين انضمامها السريع والفعال إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن بين أمور أخرى، يحثون المفوضية على إطلاق دفعة جديدة من المساعدة المالية الكلية المستمرة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 448 صوتًا مقابل 45 صوتًا وامتناع 43 عضوًا عن التصويت. بعد أقل من شهر من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. أن أوكرانيا وغرب البلقان ومولدوفا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، خلال ولايتها. خطاب حالة الاتحاد في 13 سبتمبر.

لكنها شددت على أن الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ليس طريقا سهلا. داعية الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الكتلة إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات المولدوفية على مواصلة عملها من أجل تلبية المعايير المحددة لهذا البلد. ليصبح عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.