دولة ضمن شنغن تصدر أكبر عدد من تأشيرات العمل

أظهرت البيانات الحديثة أن مواطني الهند وتركيا وصربيا حصلوا على أكبر عدد من تأشيرات العمل الوطنية. من قبل السلطات الألمانية في عام 2022.

وفقًا لوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، منحت البلاد إجمالي 152336 تأشيرة عمل وطنية للأجانب في عام 2022. وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021.

من بين جميع الجنسيات، تظهر البيانات أن الهنود حصلوا على أكبر عدد من تأشيرات العمل من ألمانيا في عام 2022.

وقد مُنح الهنود ما مجموعه 17379 تأشيرة عمل في العام الماضي، معظمها 8613 تأشيرة عمل. تم منحها من قبل القنصلية العامة الألمانية. في بنغالور.

كما تم منح ثاني أكبر عدد من تأشيرات العمل للهنود من قبل القنصلية العامة الألمانية في مومباي (3013). تليها القنصلية العامة في تشيناي (2483)، والسفارة الألمانية في نيودلهي (2434)، والقنصلية الألمانية في كولكاتا. (836).

ويعد المواطنون الأتراك ثاني أكبر المستفيدين من تأشيرات العمل التي تصدرها ألمانيا في ألمانيا. في العام الماضي، تم إصدار تأشيرة عمل لـ 12.542 مواطنًا تركيًا.

وتم إصدار غالبية تأشيرات العمل للأتراك من قبل السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية العامة في أنقرة. حيث أصدرت 6,410 و4,735 تأشيرة عمل وطنية، على التوالي.

علاوة على ذلك، أصدرت القنصلية العامة في إزمير 1397 تأشيرة عمل وطنية للأتراك العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم منح ما مجموعه 11792 تأشيرة عمل وطنية للصرب، مما يجعلهم ثالث أكبر مجموعة من المستفيدين. تم منح جميع هذه التأشيرات من قبل السفارة الألمانية في بلغراد.

ووبصرف النظر عن هذه الجنسيات الثلاث الأولى، منحت ألمانيا عددًا كبيرًا من تأشيرات العمل الوطنية للبوسنيين. وكوسوفو، والروس، والألبان، والمقدونيين الشماليين.

وحصل مواطنو البوسنة والهرسك على إجمالي 10,524 تأشيرة عمل من ألمانيا في عام 2022.