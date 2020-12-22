دولة عربية تشتبه في إصابة 4 أشخاص بكورونا المتحور

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن الإشتباه في 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن وزير الصحة العماني، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا.

وأوضح الوزير أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من “كوفيد 19” أكثر شراسة وخطورة.

مشيرا إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الاستجابة كما للفيروس الأم، حسب وكالة الأنباء العمانية.

ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للتفشي من السلالة المعرفة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.