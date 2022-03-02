دولة عربية تُقدم مساعدات إغاثية لأوكرانيا
أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.
وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.
ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء، يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.
وتؤكد دولة الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فيفري الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا،
حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.
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مقتل أكثر من 2000 أوكراني منذ بداية الهجوم الروسي
كما كشفت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل أكثر من 2000 أوكراني. وإخماد 400 حريق منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد.
وقد اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن. أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها. لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.
كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن “لدى روسيا كثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها”.
وفي تصريحات لقناة “الجزيرة”، شدد سيرغي لافروف على أن “روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا”. مؤكدا أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف. تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا. وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا”.