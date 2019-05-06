دولة مسلمة تتراجع عن قرار تنفيذ حكم الإعدام بالمثليين

قرّر سلطان بروناي حسن البلقية، تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية.

وذلك في مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها بقيادة مشاهير منهم: جورج كلوني وإلتون جون، بحسب وكالة “رويترز”.

وهذا بعد أن أثار قرار معاقبة المثلية الجنسية والزنا والاغتصاب، بحكم الإعدام والرجم حتى الموت وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

حيث دافعت هذه الدولة الأسيوية مرارا، عن حقها في تنفيذ تلك القوانين التي جرى إقرار بعض أجزائها في عام 2014.

ففي استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد، قال السلطان في كلمته بمناسبة شهر رمضان،” نحن نفرض تعليقا فعليا على تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا تندرج تحت القانون العام”.

مضيفا أن هذا الأمر”ينطبق أيضا على قضايا تندرج تحت القانون الجنائي المطابق للشريعة، الذي يوفر مجالا أوسع للصفح”.

ويذكر أن الممثل الأمريكي جورج كلوني، قد دعا لمقاطعة سلسلة فنادق فاخرة تملكها بروناي.

منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها تطبيق حد الزنا على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج.