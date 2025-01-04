دولة مغاربية تفرض نظام التأشيرة الإلكترونية بداية من الغد 

أعلنت جمهورية موريتانيا رسميا عن إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية اعتبارًا من 5 جانفي 2025.

وسيصبح سيصبح بإمكان المسافرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة موريتانيا.

وحسب بيان وزارة الشوون الخارجية الوريتانية ، في بيان لها، أنه اعتبارا من 5 جانفي 2024، يجب على جميع المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول موريتانيا الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل صعود الطائرة إلى موريتانيا.

ويتم الحصول علي التأشيرة الألكترونية من خلال منصة وكالة الوثائق المؤمنة

ويندرج هذا القرار في إطار تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بشروط الدخول إلى الأراضي الموريتانية.

ويتم تقديم طلبات التأشيرة لموريتانيا عبر الإنترنت، عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لسجل السكان والملكية الآمنة (ANRPTS)، والذي يمكن الوصول إليه على العنوان التالي: anrpts.gov.mr.

يلغي هذا الإجراء الالتزام بالذهاب شخصيًا إلى الممثلية القنصلية الموريتانية لتقديم طلب للحصول على تأشيرة، ويسمح هذا الإجراء للمتقدمين بتقديم ملفاتهم والحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

وللحصول على تأشيرة إلكترونية لموريتانيا يجب تتبع هذه الخطوات:

التأشيرات عبر الإنترنت لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا لها ثلاث فترات مختلفة، وهي: 30 و60 و90 يوما.

عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لموريتانيا، يجب ملء نموذج عبر الإنترنت يحتوي على المعلومات الضرورية، بما في ذلك المعلومات الشخصية والغرض من الإقامة وتاريخ الوصول إلى البلاد، بالإضافة إلى معلومات من جواز السفر.

كما أنه يجب على صاحب الطلب بعد ذلك إدخال صورة الهوية ونسخة من جواز السفر.

هذه الوثيقة صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ المغادرة بعد الموافقة على التأشيرة الإلكترونية، يتلقى مقدم الطلب نسخة مع رمز QR للطباعة.

وبمجرد الوصول إلى موريتانيا، يجب على المسافر تقديم هذه الوثيقة ودفع رسوم التأشيرة في الموقع حيث تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 30 يومًا 55 يورو.