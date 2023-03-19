دولتان أوروبيتان تنشران قواتهما على الحدود لمنع تسرب الحراڤة

في محاولة لمنع الهجرة

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتفاقات السابقة بين الشرطة السلوفينية مع الدول المجاورة الأخرى – إيطاليا وكرواتيا والمجر -. للقيام بدوريات حدودية مشتركة على الحدود المشتركة، واستهداف الهجرة غير المصرح بها.

لكن في الأسبوع الماضي، بدأت دوريات مختلطة مشتركة، تتألف من أفراد من الشرطة السلوفينية والنمساوية، في العمل.

وأعلنت الشرطة السلوفينية من خلال بيان صحفي نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت أن الدوريات المشتركة. التي ستنفذ عملها في البداية حتى نهاية أفريل ، ستنضم إليها أيضًا ضوابط مكثفة مشتركة.

كما أشار الأمر نفسه إلى أنه تم تنفيذ دوريات مختلطة على الحدود المشتركة مع سلوفينيا وإيطاليا منذ عام 2019. في مناطق إدارتي شرطة كوبر ونوفا جوريكا.

مراقبة الحدود أربع مرات كل شهر

مع المجر، تتم عمليات مراقبة الحدود أربع مرات كل شهر، اثنتان منها في منطقة قسم شرطة مورسكا سوبوتا على الجانب السلوفيني. والاثنتان الأخريان على الجانب الهنغاري.

كما تدعي شرطة الحدود السلوفينية أن الحاجة إلى تمديد عمل الدوريات المختلطة يتم تقييمها بشكل دوري. مشيرة إلى أن البلاد جزء من الطرق المشتركة التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى أوروبا الغربية.

وفقًا لنفس الأمر ، في عام 2022 وحده ، سجلت وكالة الحدود الأوروبية ، فرونتكس. 330 ألف حالة عبور غير شرعي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بعام 2021 ، وفي الوقت نفسه ، أعلى رقم مسجل منذ عام 2016.

في سلوفينيا، عالجت سلطات الهجرة 32،024 عملية عبور حدودية غير مصرح بها على مدار العام الماضي. وهو أعلى بكثير من عام 2021 ، عندما تمت معالجة 10198 عملية عبور غير مصرح بها.

وزعمت الشرطة في بيانها الصحفي أنه “على الرغم من التدفق الحر للركاب. يواصل ضباط الشرطة السلوفينية ضمان سلامة سلوفينيا والاتحاد الأوروبي بأكمله”.

بصرف النظر عن الدوريات الحدودية المشتركة ، توجد حاليًا أيضًا ضوابط حدودية داخلية على الحدود بين النمسا وسلوفينيا. يقوم بها الجانب النمساوي ، في محاولة لمعالجة التحركات الثانوية. وزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية ، وأنشطة التهريب ، والدخول غير القانوني للمهاجرين. التهديدات الإرهابية المحتملة.

ومن المقرر أن تظل الضوابط سارية حتى مايو من هذا العام ، ولكن قد يتم تمديدها أكثر كما حدث عدة مرات الآن.