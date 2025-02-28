دولتان تعلنان عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

أعلنت كل من بروناي وماليزيا، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت برناوي وماليزيا، اليوم الجمعة، حسب ما نشره مركز الفلك الدولي، أن الأحد 02 مارس غرة شهر رمضان المبارك.

ويترقب المسلمون عبر مختلف بقاع العالم، اليوم الجمعة، غرة شهر رمضان الكريم، استعدادا للصوم.

وطبقًا للحسابات الفلكية، فإن غرة رمضان ستوافق يوم السبت 1 مارس 2025.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وسيظل الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال في السماء بعد الغروب لفترات تتراوح بين 20 و44 دقيقة. مما يؤكد أن السبت 1 مارس 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان فلكيًا.