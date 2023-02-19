دولتان في أوروبا تنهيان برنامج التأشيرة الذهبية

أصبحت البرتغال ثاني دولة في أوروبا تنهي برنامج التأشيرة الذهبية هذا الأسبوع. بعد أن أعلنت أيرلندا في وقت سابق يوم 14 فيفري أنها ستغلق برنامجها للمستثمر المهاجر (IIP)، المعروف باسم التأشيرة الذهبية الأيرلندية.

ويعد قرار إلغاء التأشيرة الذهبية البرتغالية جزءًا من حزمة أوسع من الإجراءات لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد. وقد أعلنه مجلس الوزراء البرتغالي خلال مؤتمر صحفي.

وخلال المؤتمر الصحفي، تلا المجلس ستة تدابير كجزء من الحزمة. جزء من الإجراء الرابع هو قرار عدم منح التأشيرات الذهبية الجديدة. مع السماح “بالتجديد للتأشيرات الحالية، إذا كانت استثمارات عقارية، فقط للإسكان الدائم أو التملك. أو إذا تم وضعها في سوق الإيجار من أجل منذ وقت طويل.”

في حين تدعي الحكومة أن البرنامج ليس من بين العوامل الرئيسية لارتفاع تكاليف الإسكان. إلا أنها تعتقد أن إنهاءه هو الخطوة الصحيحة ، من أجل مكافحة المضاربات العقارية.

وتم اتخاذ القرار على الرغم من زيادة الاستثمارات في البرتغال بنسبة 41.9 في المائة في عام 2022. من خلال برنامج التأشيرة الذهبية، حيث بلغ إجمالي الاستثمار 654.2 مليون يورو.

في حين أن إجمالي أرباح البرتغال لهذا البرنامج منذ إنشائه في عام 2012، يصل إلى 6.9 مليار يورو.

وأكبر بلدان المنشأ بالنسبة للمستفيدين من التأشيرة الذهبية هي الصين والبرازيل وتركيا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

ولن تكون التأشيرات الذهبية هي الوحيدة المتأثرة بحزمة الإسكان الجديدة لمجلس البرتغال. حيث ستتأثر الإيجارات قصيرة الأجل مثل Airbnb والحجز أيضًا بسبب الحظر المفروض على التراخيص الجديدة.

و”سيتم إعادة تقييم التراخيص الحالية في عام 2030. وبعد ذلك سيكون هناك إعادة تقييم دورية. حيث سيتم حظر إصدار تراخيص جديدة، باستثناء السكن الريفي في البلديات الداخلية. حيث لا يوجد ضغط حضري وحيث يمكن أن تساهم في الديناميكية الاقتصادية للإقليم “.

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