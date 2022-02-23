دولور:”ماقاله عني بلماضي آلمني كثيرا وأشكر الجزائريين على مساندتهم لي”

كشف الدولي الجزائري، آندي دولور، أن تصريحات الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، آلمته كثيرا كما شكر الجزائريين على دعمهم.

وقال مهاجم فريق نيس الفرنسي اليوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة “آر م سي” الفرنسية.

“الأحاديث التي قيلت عني آلمتني كثيرا لكني سأحترم المنتخب الوطني الجزائري والجزائريين دائما”.

وكان بلماضي قد أغلق الباب نهائيا في وجه دولور الذي طالب بعدم توجيه الدعوة له لمدة سنة فقط.