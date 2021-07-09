دولور مطلوب في “ليون”

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن “جونينيو” المدير الرياضي لنادي “ليون” يريد التعاقد مع الجزائري “أندي دولور” نجم “مونبوليي” وذلك لتعزيز خط هجوم “لوال” الذي يعتمد على “سليماني” كقلب هجوم.

وأكدت ذات المصادر، أن “جونينيو” وإدارة “ليون” مستعدان لدفع ما يقارب الـ 15 مليون لأورو من أجل التعاقد مع “دولور”، وهو المبلغ الذي لن يقنع إدارة “مونبوليي” التي ترفض التخلي عن نجمها الأول وقائد الفريق بتلك القيمة.

يذكر أن النجم الجزائري وصلته العديد من العروض في الميركاتو الصيفي، لكنه لم يفكر في ترك فريقه “مونبوليي” الذي وجد فيه راحته.