دولي جزائري جديد مُنتظر في السعودية!

كشفت جريدة “المدينة” السعودية بأن نادي “الإتحاد”، سيُوقع وبصفة رسمية مع الحارس الدولي الجزائري، مُصطفى زغبة، المُتألق مع وفاق سطيف.

وأشار ذات المصدر، بأن رئيس “الإتي”، لؤي هاشم، توصل لإتفاق نهائي مع نظيره، حسان حمّار للحصول على خدمات إبن المسيلة.

وكان صاحب الـ28 عاما تألق بشكل لافت خلال الطبعة الماضية من رابطة الأبطال الإفريقية، مما فتح له أبواب المنتخب الوطني.

ويُنتظر أن يتم ترسيم الأمور بين “زغبة” و”العميد” في الأيام القادمة، في إنتظار الفصل في التفاصيل المالية والإدارية بين الجانبين.