دول إسلامية تعلن الإثنين أول رمضان وأخرى تتحرى الهلال اليوم

السعودية وقطر والكويت أعلنوا تعذر رؤية الهلال

أول أيام رمضان في تركيا غدا الإثنين وفقا للحسابات الفلكية

أعلن، أمس، عدد من الدول الإسلامية على غرار السعودية والكويت وقطر، أن غدا الإثنين، هو أول أيام رمضان المعظم،

لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، في حين يتحرّى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.

وأعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال رمضان، ليكون أول رمضان في السعودية يوم غد الاثنين.

وفي قطر، قال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ثقيل الشمري، إنه تعذر رؤية هلال رمضان،

وبذلك يكون اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت الكويت أن، اليوم، هو المتمم لشهر شعبان والإثنين هو اليوم الأول في الشهر الكريم،وأعلن ديوان الوقف السني في

العراق أن الإثنين هو بداية رمضان.

وبذلك تكون نتائج رؤية هلال رمضان في عدد من الدول الإسلامية وافقت الحسابات الفلكية، التي أفادت منذ أيام بأن شعبان

سيكون تاما لاستحالة رؤية الهلال، مساء اليوم.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الإثنين هو أول أيام رمضان في تركيا، وفقا للحسابات الفلكية، وأضافت الوكالة نفسها نقلا عن

مجلس الأئمة الفيدرالي في أستراليا، أن الإثنين هو أول أيام الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية.

يشار إلى أن كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن تحرت رؤية هلال رمضان، مساء أمس، في حين

تتحرى الهلال مساء غد كل من سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.