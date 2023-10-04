دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول الهجرة

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم، اليوم الأربعاء في بروكسل، الى اتفاق حول نص رئيسي. لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في غرناطة بإسبانيا.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين. إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016. مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقد أصدرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني الإثنين تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين. من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.

ووعدت رئيسة الوزراء ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين. ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهراً.

وقالت ميلوني “هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين. لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم”.

وينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا. ولا سيما في باري الواقعة في الجنوب وروما في الوسط وميلانو في الشمال.

وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022.

وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.