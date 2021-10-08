دول شرق أوروبا تطالب بإقامة أسوار للتصدي للهجرة السرية

طالبت 12 عشرة دولة أوروبية بأدوات جديدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة. وذلك، بإقامة أسوار وجدران على الحدود البرية الفاصلة بين بلدان الاتحاد الأوروبي ودول الجوار.

وجاء هذا الطلب في رسالة وجهها وزراء داخلية النمسا، وقبرص، والدنمارك، اليونان وليتوانيا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر. ولاتفيا وجمهورية سلوفاكيا إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.