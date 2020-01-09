دونالد ترامب: سليماني كان مسؤولا عن بعض أسوء الاعمال الوحشية

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في ندوة صحفية له، اليوم الخميس، ان السليماني بصفته قائد لفيلق القدس، كان المسؤول الرسمي عن بعض الأعمال الوحشية.

واعتبر دونالد، ان السليماني قام بتدريب الجيوش الإرهابية بما في ذلك كتائب حزب الله.

وذكر ترامب، انه تم قتل سليمانيمن اجل وقف ارهابه، لان هذا الاخير هو من أشعل الحروب الأهلية في جميع أنحاء العراق، من بينهم شن ضربات ارهابية تستهدف المدنيين.

وللتذكير فإن مقتل اللواء سليماني على يد قصف أمريكي استهدف موكبه قرب مطار بغداد.

وكان الرد من ايران بقصف قاعدة عين الأسد في العراق بالكامل.